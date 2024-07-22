تلكؤ مستشفى الهارثة تحت التحقيق وأنظار النزاهة

كشف رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، عن توجيه رئيسة لجنة النزاهة والرقابة المالية في المجلس بفتح تحقيق بملف تلكؤ مستشفى الهارثة، بعد زيارته للاطلاع على اعمال المستشفى.

وقال البدران في حديث صحفي ان "الشركة المنفذة للمشروع فشلت بإكمال المستشفى وسط ضعف الرقابة والمتابعة من دائرة صحة المحافظة في البصرة، وبالتالي فأن التحقيق سيبدأ لمعرفة المقصر في صحة البصرة والجهات الأخرى لإحالتهم للنزاهة".

وأضاف، إنه "من غير المعقول أن تكون الشركة استلمت 30 مليار دينار من أصل 36 مليار كقيمة للمشروع ونسب الإنجاز بحاجة الى سنة كاملة بعمل متواصل لإكمال لمشروع".

وأشار الى أن "قضاء الهارثة يفتقر الى مستشفى والجميع يتوجه للمستشفيات في المركز وهذا يثقل كاهلهم بقطع المسافات لحين الوصول للمستشفى وبعض الحالات تفارق الحياة في الطريق".

وفي آذار من العام الماضي، قالت وزارة الصحة إن مستشفى الهارثة من المؤمل افتتاحه في نهاية عام 2023، إلا أنه بعد مرور 7 اشهر على الموعد المقرر، لايزال المستشفى لم يكتمل.