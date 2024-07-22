القاضي زيدان يؤكد على التعاون بين القضاء والاعلام لإشاعة الثقافة القانونية بالمجتمع

اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، على التعاون بين القضاء والاعلام لإشاعة الثقافة القانونية بالمجتمع.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاثنين الموافق 22/7/2024، رئيس مجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي ثائر الغانمي ونائب رئيس المجلس سناء سعيد رفقة أعضاء مجلس الأمناء كلا من اوسم ماجد وحمد الدوخي والأن عبدالله".

وأضاف ان "القاضي زيدان بحث معهم سبل التعاون بين القضاء والاعلام في إشاعة الثقافة القانونية في المجتمع".