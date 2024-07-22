السوداني يبحث مع النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي آفاق التعاون في مختلف المجالات

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية في دولة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات .

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، ان السوداني استقبل ، اليوم الاثنين، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية في دولة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وتطلّع البلدين لتوسعة آفاق التعاون في مختلف المجالات والصُّعد، وبناء شراكات اقتصادية مثمرة، تسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، وتعزز أمن البلدين الشقيقين، وتدعم الاستقرار في المنطقة".

وتطرق اللقاء وفق البيان،إلى مشاركة الكويت في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدّرات الذي استضافته العاصمة بغداد، وأهمية مضاعفة التعاون الأمني والتنسيق الاستخباري العالي؛ من أجل محاربة سلاسل توريد ونقل وتصنيع هذه السموم، التي باتت تهدد المجتمعات، إلى جانب مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية، وأخذ التدابير اللازمة لملاحقة الجهات والأفراد المتاجرين بها".

كما شهد اللقاء بحسب البيان ،التداول في عدد من الملفات المشتركة والتأكيد على مواصلة عقد الحوارات واجتماعات اللجان العراقية الكويتية، التي تنظر في عدد من القضايا والملفات ذات المصلحة المشتركة"