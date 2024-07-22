نائب رئيس مجلس النواب يوجه بمخاطبة الوزارات لإنصاف حملة الشهادات العليا

وجه نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ،اليوم الاثنين،بمخاطبة الوزارات لإنصاف حملة الشهادات العليا.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي:"ان نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد مساء ،اليوم الإثنين، مجموعة من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه) لمختلف الإختصاصات ومن جميع محافظات العراق بما فيهم أقليم كردستان، وأستمع إلى معاناة هذه الشريحة التي تمثل كفاءات وطاقات نوعية ومهنية عالية ".

وأكد نائب رئيس الرئيس إستمرار دعم مجلس النواب لهم وعبر اللجان النيابية، ووجه بمخاطبة الوزارات والجهات الحكومية المعنية لإنصافهم وتوفير فرص عمل لهم والإستفادة من خبراتهم العلمية"