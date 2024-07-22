التربية: الاتفاقية الصينية تفتتح أولى مدارسها بالنجف الأشرف

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، افتتاح أول بناية مدرسية في محافظة النجف الاشرف ضمن مشروع الإتفاقية الصينية للمشاريع التربوية.

وذكرت الوزارة في بيان إن "المديرية العامة للتربية في النجف الأشرف افتتحت أولى المدارس الجديدة ضمن مشروع القرض الصيني المخصصة للمحافظة والبالغ عددها (٤٠) بناية مدرسية".

وأضاف البيان، إنه "من المؤمل ان تسلم الوزارة لعدد اخر من المشاريع التربوية للقرض خلال الايام القليلة القادمة في خطوة استباقية لتوفير بيئة ملائمة بالطلبة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد".