عضو الإطار التنسيقي رعد التميمي : أكثر من 40 نائبا سني يدعمون العيساوي لرئاسة مجلس النواب

أكد عضو الإطار التنسيقي رعد التميمي، الاثنين، بان أكثر من 40 نائبا يدعمون سالم مطر العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب.

وقال التميمي في تصريح ل / المعلومة /، ان "الصورة باتت أكثر وضوحا بعد اجتماع القوى السنية في بغداد وتوافقها على دعم النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب"، مبينا ان "أكثر من 40 نائبا يدعمون سالم العيساوي للظفر بالمنصب".

وأضاف ان "اغلب القوى السنية تؤيد العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب واجتماع الامس مهم في تحديد خياراتها"، مؤكدا انه "ما افرزه الاجتماع سيطرح على بقية القوى السياسية ومنها الإطار من اجل تحديد خيارات الرد خلال فترة وجيزة".

واشار الى ان "توافق القوى السنية بكل عناوينها في طرح مرشح وحيد صعب لكن قوى الإطار تأمل ان تدفع المستجدات الاخيرة الى توافق يقود الى حسم هذا الملف قريبا".

يذكر ان تحالف تقدم يصر على انه من يملك الحق في تحديد هوية المرشح القادم لمنصب رئيس مجلس النواب رغم انه فقد الاغلبية السنية في المجلس بعد الانشقاقات الاخيرة.