القبض على 33 متسللاً اجنبياً في السليمانية

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، القبض على 33 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.

وقالت القيادة في بيان إن "مفارز الفوج الثاني لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى، تمكنت من إلقاء القبض على 27 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأضافت: "كما تمكنت مفرزة مشتركة من الفوج الثاني لواء الحدود الحادي والعشرين وسرية مغاوير اللواء من القاء القبض على 6 متسللين حاولوا تجاوز الحدود أيضاً".

وأشارت إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".