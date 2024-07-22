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مباحثات عراقية إيرانية بشأن ضبط الحدود المشتركة


بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، (22 تموز 2024)، مع وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أحمد وحيدي، أهمّ ملفات التعاون المشترك بين البلدين، ومشاركة الوفد الإيراني في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدّرات، وأبرز التوصيات المهمّة التي خرج بها المؤتمر.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ان "اللقاء شهد مناقشة تعزيز التعاون الأمني في مجال ضبط الحدود المشتركة، وكذلك تنفيذ الاتفاق الأمني وتطوير العمل به، بما يؤكد منع استخدام الأراضي العراقية أو الإيرانية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، واستغلالها من قبل جماعات خارجة عن القانون".

وأضاف "كما بحث اللقاء في وسائل تسهيل تفويج الزائرين من قاصدي العتبات المقدّسة والقرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الصدد، وسبل توفير الانسيابية العالية لانتقالهم خلال تواجدهم، فضلاً عن استعراض مختلف أوجه التعاون الاقتصادي، بما يصبّ في مصلحة البلدين الصديقين".

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