الأمن الوطني يلقي القبض على 21 إرهابياً بينهم قادة بارزون في السليمانية

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأثنين (22 تموز 2024)، القبض على 21 إرهابياً بينهم قادة بارزون في السليمانية.

وقال الجهاز في بيان إنه "بجهودٍ استخبارية ومتابعة ميدانية استمرّت لأشهر، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت خلية مكافحة الإرهاب في جهازنا بالاشتراك مع المديرية العامة لعمليات جهاز أسايش إقليم كردستان بعملية نوعية من مداهمة أوكارٍ لعناصر عصابات داعش الإرهابي مما أدى إلى إلقاء القبض على 21 متهماً بالإرهاب في محافظة السليمانية صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف، إن "من بين المتهمين قياديين في تنظيم داعش الإرهابي، أحدهما شغل منصب المسؤول الأمني لما كان يسمى ولاية الفلوجة، والآخر عمل بصفة المساعد الإداري لما يسمى ولاية دجلة".

وأشار إلى أنه "بعد إجراء التحقيقات معهم اعترفوا صراحة بانتمائهم إلى عصابات داعش وتنفيذهم عمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية".