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وزير النفط يؤكد أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة للصالح العام


اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة للصالح العام.

وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزير قدم خلال لقائه رئيس واعضاء لجنة النفط والغازوالثروات الطبيعية النيابية، إيجازاً عن اهم المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن خططها لتطوير الصناعة النفطية والغازية ، مؤكداً اهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة للصالح العام".

من جانبه، أكد هيبت الحلبوسي رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية اهمية التعاون والتنسيق المشترك ، بين الوزارة واللجنة ، مشيراً إلى حرص اللجنة على تقديم الدعم للوزارة من خلال اللقاءات وتبادل واحترام وجهات النظر ، إلى جانب اقرار القوانين التي تسهم في تطوير الصناعة النفطية والاستثمار الامثل للثروة الوطنية .

وحضر اللقاء وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين في دوائر مركز الوزارة.

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وزير النفط يؤكد أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة للصالح العام
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