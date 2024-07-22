وزير التربية يعلن نسبة نجاح السادس الإعدادي وعدد الطلبة المتفوقين

أعلن وزير التربية، ابراهيم الجبوري، مساء اليوم الإثنين، (22 تموز 2024)، عن نسبة النجاح وعدد الطلبة المتفوقين في السادس الإعدادي للدور الأول من العام الدراسي 2023 – 2024.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي "، ان "76 طالباً حصلوا على معدل 100%".

وأشار الى، ان "مديرية تربية صلاح الدين، أحرزت المركز الأول للفرع الأدبي".

ولفت وزير التربية الى، ان "مديريات الكرخ الأولى أولاً، والرصافة الأولى ثانياً، والنجف الأشرف ثالثاً في نسب النجاح".