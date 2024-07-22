حملة اعتقالات وإزالة وتغريم لأكثر من 160 مولدة ببغداد

صرّح مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن اعتقال 28 من أصحاب المولدات وإزالة 13 مولدة وفرض غرامة على 150 مولدة مخالفة في للتسعيرة في بغداد.

وبعد تشكيل مجلس محافظة بغداد لجنة مشتركة مع هيئة النزاهة وجهات أمنيَّة، لمتابعة آليَّة تطبيق أصحاب المولدات للتسعيرة الجديدة، ذكر رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس صفاء المشهداني، إن عمل اللجنة أسفر عن اعتقال 28 من أصحاب المولدات في منطقة الدورة بسبب مخالفتهم التسعيرة الرسميَّة".

وأوضح أنه "تمت إزالة مواقع 13 مولدةً وفرض غرامة ماليَّة على نحو 150 أخرى في بغداد"، مشيراً إلى أنَّ "الغرامات تراوحت ما بين مليونين إلى أربعة ملايين دينار بحسب الإنذارات وتكرار المخالفات"، بحسب صحيفة الصباح.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد في بغداد لوحدها 14 الف مولدة، نصفها فقط مسجلة رسميًا، مايعني ان عدد المولدات التي تمت معاقبتها تبلغ 1% فقط من اجمالي عدد المولدات في بغداد.