درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات حتى الجمعة

أوضحت تقارير هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، المتعلقة بحالة الطقس، عن تراوح درجات الحرارة في محافظات العراق اليوم الاثنين بين 42 و48 مئوية، فيما ترتفع قليلا غدا الثلاثاء، حيث سيكون الطقس صحوا وحارا اليوم الاثنين، فيما تتراوح الدرجات العظمى في المنطقة الشمالية بين 42 و46، وفي الوسطى بين 46 و47، وفي الجنوبية بين 47 و48 مئوية.

وغدا الثلاثاء، ترتفع درجات الحرارة قليلا لتسجل ميسان 49 مئوية، فيما تكون اقل درجة حرارة في دهوك 42 مئوية، وفي بغداد ترتفع درجة واحدة من 46 الاثنين الى 47 مئوية غدا الثلاثاء، بينما سيكون الطقس صحوا حارا ودرجات حرارة متقاربة حتى يوم الجمعة المقبل.