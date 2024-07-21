. الشرطة الاتحادية تعثر على صاروخ كاتيوشا و11 "رمانة" ببغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، العثور على أسلحة مختلفة الاحجام اثناء التفتيش بمناطق شرقي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان،، إن "عمليات أمنية نفذتها قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في منطقة السعادة شرقي العاصمة بغداد بتفتيش الدور السكنية والأراضي المتروكة".

وأضافت، إنه "قد عُثر على بدن صاروخ كاتيوشا بالإضافة إلى 11 قنبلة يدوية (رمانة) مختلفة"، مبيناً أنه "تم تسليمها اصوليا إلى الجهات المختصة".