الكهرباء: العراق سيزود تركيا بـ150 ميغاواط من الطاقة الفائضة

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عن تفاصيل الخط المشترك بين العراق وتركيا، مبينا أنه يتضمن تزويد العراق لتركيا بالطاقة.

وقال فاضل في تصريح للوكالة الرسمية إن "خط الربط الكهربائي العراقي التركي هو مشروع استراتيجي يمثل نقلة نوعية في مجال تعزيز شبكة الكهرباء الوطنية، من خلال ربطها مع الشبكة الدولية عبر تركيا والاتحاد الأوروبي".

وذكر أن "من أبرز هذه الإنجازات:

- إنشاء محطة السكك في محافظة نينوى بجهد 400 ك. ف.

- مد خطوط جديدة بجهد 132 ك. ف.

- استبدال أسلاك خط كسك - تلعفر 132 ك. ف بأسلاك حرارية فائقة الدقة.

وبين ان "الخط يتضمن تزويد تركيا للعراق بـ 300 ميغاواط صيفاً، بينما سيزود العراق تركيا بـ 150 ميغاواط خلال باقي فصول السنة من الطاقة الفائضة لديه"، لافتا الى أن "هذا الخط سيساهم بشكل كبير في دعم تجهيز الطاقة لمحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين".