مدير مطار البصرة يكشف عن هبوط اضطراري لطائرة قطرية

كشف مدير مطار البصرة الدولي عبد الحسين محسن، اليوم السبت (20 تموز 2024)، هبوط اضطراري لطائرة قطرية، مبيناً أن الطائرة هبطت بسبب خلل فني لم تعرف طبيعته بعد.

وقال محسن في حديث صحفي، إنه "في تمام الساعة الرابعة و43 دقيقة هبطت في مطار البصرة الدولي بشكل اضطراري طائرة قطرية على متنها 270 مسافراً كانت قادمة من إيرلندا باتجاه الدوحة".

وأضاف أن "الطائرة هبطت نتيجة وجود رائحة احتراق مما دفع الكابتن بطلب الهبوط في مطار البصرة على الفور"، مشيراً الى أنه "تم اخلاء الركاب بالكامل وقد قدمت إدارة المطار كامل استعداداتها من ناحية السلامة والاطفاء والملاحة الجوية".

وأوضح محسن أن "طائرة قطرية ثانية هبطت في المطار على متنها فريق صيانة"، مشيراً الى أن "المسافرين يستعدون الآن للركوب في الطائرة الثانية ومواصلة رحلتهم الى الدوحة".

وبين أن "نوع العطل لغاية الآن غير معلوم وان إدارة المطار تنتظر من فريق الصيانة وكابتن الطائرة تقريراً لمعرفة نوع العطل".