المفوضية تعلن قوائم المرشحين في انتخابات برلمان كردستان وتحدد موعد القرعة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت ، قوائم المرشحين في انتخابات برلمان كردستان، فيما حددت شهر اب المقبل موعداً لإجراء القرعة.

وقالت المفوضية في بيان، إن "اجمالي قوائم المرشحين المسجلة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق بلغ 139 قائمة بينهم 85 قائمة فردية"، مبينة أن "عدد التحالفات بلغ 2 وعدد الأحزاب 13".

وأضافت أن "عدد المرشحين من المكون المسيحي بلغ 19 مرشحاً موزعين في أربيل 7 وفي السليمانية 4 وفي دهوك 8، اما عدد المرشحين من المكون التركماني فقد بلغ 20 مرشحاً موزعين في أربيل 14 وفي السليمانية 6".

وأوضحت المفوضية أن "اللجان المختصة التابعة لها في إقليم كردستان تعمل على تدقيق وتحليل بيانات القوائم والمرشحين لغرض ارسالها الى وزارة الداخلية والأدلة الجنائية وهيئة النزاهة الاتحادية بغية التحقق من أهلية المرشحين"، لافتة الى أن "قرعة ارقام المرشحين ستبداً في النصف الأول من شهر اب المقبل"