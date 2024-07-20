لجنة نيابية تسلم مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الى رئاسة البرلمان لادراجه في الجلسات المقبلة

صوتت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والأعلام النيابية، على تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة ورفعه الى رئاسة المجلس لادراجه في جدول اعمال الجلسات المقبلة .

وطالب رئيس (السن) للجنة النائب فاروق حنا ، خلال الاجتماع الدوري اليوم السبت ، السلطة القضائية و وزارة الداخلية بالقصاص العادل من المعتدي على النائب محمد عنوز في محافظة النجف ، للحد من ظاهرة التجاوز على ممثلي الشعب، وإنهاء تلك الظاهرة.

كما بحثت اللجنة ، موضوع تعيين مجلس أمناء شبكة الأعلام والإطلاع على بعض شكاوى الموظفين، وقررت مفاتحة رئاسة البرلمان لإتخاذ الإجراءات القانونية، ووضع حد لما يدور من مشاكل داخل الشبكة وتكثيف المراقبة على الأداء والتعيينات والقرارات والإجراءات المتخذة بحقهم، والزام مجلس الأمناء ومدير الشبكة بالألتزام بالقانون النافذ، حفاظاً على استقلالية الشبكة من خلال ممارسة اللجنة لدورها الرقابي لأنها هيئة مستقلة تابعة لمجلس النواب وللجنة تحديداً، وليس لأية سلطة اخرى ،وتحديد أجتماع خاص للنظر في قضايا الشبكة الاخرى، التي سيكون للجنة دورا في الحد من الإجراءات غير الصحيحة