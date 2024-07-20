مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الاحد

رفع مجلس النواب، اليوم السبت (20 تموز 2024)، الجلسة رقم 1 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة/ الفصل التشريعي ثاني الى يوم غد الاحد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله رفع أعـمـال الجلســـــة رقم 1 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة/ الفصل التشريعي الثاني بحضور 171 نائباً الى يوم غد الاحد".

وأضافت، إنه "تم انهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، ومقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، بالإضافة الى انهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016".