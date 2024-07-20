وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات تؤكد ضرورة مراجعة الطلبة الى مدارسهم لاستلام الباركود الخاص بمنصة النجاح

أكدت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات ضرورة مراجعة الطلبة الى مدارسهم لاستلام الباركود الخاص بمنصة النجاح وتدوين معلوماتهم لاستلام النتائج حال إعلانها .

وذكرت الوزارة في بيان:" ان عدم التفعيل سيؤدي الى حرمان الطالب من معرفة نتيجته النهائية،مشيرة الى ان وزير التربية وجه في وقت سابق الإدارات المدرسية بالتواجد ليومي السبت والاحد لتوزيع الباركودات على الطلبة".

واشارت إلى ان رابط منصة نجاح هو

https://student.najah.iq