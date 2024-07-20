الأخبار

الأمن الوطني يلقي القبض على (٣٩) متهماً من القربانيين


القى جهاز الامن الوطني القبض على 39 متهما من القربانيين.

وقال في بيان ان مفارزه في محافظة واسط القت ووفقاً لمذكرات قبض قضائية القبض على (٤) متهمين ينتمون إلى إحدى الحركات الدينية المنحرفة التي تطلق على نفسها (جماعة القربان).

واضاف " ان عملية إلقاء القبض جرت بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد المتهمين داخل خيمة صغيرة بالقرب من المواكب أثناء زيارة العاشر من محرم الحرام وبحوزتهم صور تعود لأحد الأشخاص الذي قام بالإنتحار في وقتٍ سابق، وبعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحةً أنهم ينتمون إلى هذه الحركة المنحرفة، وكانوا ينوون إجراء طقوسهم المتطرفة من خلال اجراء قرعة القربان التي بموجبها يتم اختيار الشخص الذي يشنق نفسه حتى الموت.

واوضح البيان" انه في سياق متصل ألقت مفارز الجهاز في محافظات (البصرة والمثنى والديوانية) بعد استحصال الموافقات القضائية القبض على (٣٥) متهماً ينتمون لذات الحركة السلوكية المتطرفة.

واكد البيان" انه جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحرك نيابي لإصدار قرار بشأن قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب "وثيقة"
طلب نيابي لادراج مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي على جدول الأعمال الجلسات المقبلة
اللجنة المالية تعلن انجاز مناقشة مشروع تعديل قانون الملاك
الأمن الوطني يلقي القبض على (٣٩) متهماً من القربانيين
رئيس هيئة التصنيع الحربي: المشاريع المفتتحة أنجزت بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء
بحضور 171 نائبا.. مجلس النواب يعقد جلسته الأولى بعد العطلة التشريعية
السوداني يكلف اللواء الطيار الركن محمد عوني بمهام قائد طيران الجيش
السوداني يفتتح عدة خطوط انتاج لهيئة التصنيع الحربي.
سلطة الطيران المدني: مطارات العراق لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمي
الاستخبارات تطيح بعنصر إرهابي و 8 تجار مخدرات في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك