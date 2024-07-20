الأمن الوطني يلقي القبض على (٣٩) متهماً من القربانيين

القى جهاز الامن الوطني القبض على 39 متهما من القربانيين.

وقال في بيان ان مفارزه في محافظة واسط القت ووفقاً لمذكرات قبض قضائية القبض على (٤) متهمين ينتمون إلى إحدى الحركات الدينية المنحرفة التي تطلق على نفسها (جماعة القربان).

واضاف " ان عملية إلقاء القبض جرت بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد المتهمين داخل خيمة صغيرة بالقرب من المواكب أثناء زيارة العاشر من محرم الحرام وبحوزتهم صور تعود لأحد الأشخاص الذي قام بالإنتحار في وقتٍ سابق، وبعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحةً أنهم ينتمون إلى هذه الحركة المنحرفة، وكانوا ينوون إجراء طقوسهم المتطرفة من خلال اجراء قرعة القربان التي بموجبها يتم اختيار الشخص الذي يشنق نفسه حتى الموت.

واوضح البيان" انه في سياق متصل ألقت مفارز الجهاز في محافظات (البصرة والمثنى والديوانية) بعد استحصال الموافقات القضائية القبض على (٣٥) متهماً ينتمون لذات الحركة السلوكية المتطرفة.

واكد البيان" انه جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.