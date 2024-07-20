رئيس هيئة التصنيع الحربي: المشاريع المفتتحة أنجزت بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء

اكد رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي ان المشاريع المفتتحة أنجزت بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء.

وقال عاتي، خلال حفل افتتاح رئيس مجلس الوزراء عدداً من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل، إن "هناك 12 مصنعاً لدى الهيئة، تم افتتاح 4 منها اليوم من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، و8 أخرى ستدخل الخدمة قبل نهاية العام الحالي 2024".

واوضح أن "هذه المشاريع والمصانع ستشكل انطلاقة نحو تأسيس صناعة حربية وطنية"، لافتاً إلى أن "جهود رئيس الوزراء وتخطيطه لها الدور الكبير في إنجاز المشاريع ودعم الصناعة الحربية"./