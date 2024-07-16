توجيه عاجل من قيادة عمليات بغداد بشأن حريق الشورجة

أفاد مصدر أمني في العاصمة، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، بصدور توجيهات عاجلة من قيادة عمليات بغداد بشأن حريق الشورجة.

وقال المصدر إن "قائد عمليات بغداد وجه بإرسال أكثر ما يمكن من عجلات الإطفاء للسيطرة على حريق الشورجة".

وأضاف، إنه "وجه أيضا، بالاستعانة بالعجلات الحوضية لقطعات العمليات في وزارتي الداخلية والدفاع".

وفي وقت سابق، أكد المصدر ذاته، باستنفار فرق الدفاع المدني لمكافحة حادث حريق اندلع داخل مخزن خلف بناية الرصافي في منطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.