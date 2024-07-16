الأخبار

توجيه عاجل من قيادة عمليات بغداد بشأن حريق الشورجة


أفاد مصدر أمني في العاصمة، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، بصدور توجيهات عاجلة من قيادة عمليات بغداد بشأن حريق الشورجة.

وقال المصدر إن "قائد عمليات بغداد وجه بإرسال أكثر ما يمكن من عجلات الإطفاء للسيطرة على حريق الشورجة".

وأضاف، إنه "وجه أيضا، بالاستعانة بالعجلات الحوضية لقطعات العمليات في وزارتي الداخلية والدفاع".

وفي وقت سابق، أكد المصدر ذاته، باستنفار فرق الدفاع المدني لمكافحة حادث حريق اندلع داخل مخزن خلف بناية الرصافي في منطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اعتقال منتسب أمني بـتهمة "قتل طفل" في السليمانية
الإتحاد الوطني يرد على قرار صرف "راتبين اثنين" للقوات الأمنية في كردستان
توجيه عاجل من قيادة عمليات بغداد بشأن حريق الشورجة
الصحة النيابية تكشف عن أبرز القوانين التي سيقرها البرلمان قريبا
اندلاع حريق كبير في "الشورجة" والدفاع المدني يتوجه لإخماده
مجلس النواب يحدد موعد عقد جلسته وينشر جدول اعمالها
التربية تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للبكالوريا
مشروع أنبوب العقبة يضع وزير النفط أمام المسائلة البرلمانية
رئيس مجلس القضاء الأعلى يكشف هوية من يقف وراء تصريحات والتز ورفضه تولي منصب رئيس الوزراء
تزامنا مع عاشوراء.. الصابئة المندائيون يلغون الاحتفال بعيدهم الكبير
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك