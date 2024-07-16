مشروع أنبوب العقبة يضع وزير النفط أمام المسائلة البرلمانية

تقدم النائب عن كتلة "إشراقة كانون" باسم الغرابي، بطلب حضور وزير النفط حيان عبد الغني إلى مجلس النواب في اقرب جلسة له.

وذكرت الغرابي في بيان ان "طلب الحضور هو للإجابة شفهياً على مجموعة من الاسئلة البرلمانية التي تخص موضوع أنبوب النفط البصرة - العقبة ومكاشفة الشعب حول حقيقة وابعاد المشروع".

وسبق لكتلة "إشراقة كانون" أن رفضت التصويت على جداول موازنة 2024 ومنها تخصيصات هذا المشروع، علاوة عن تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص.

وسبق أن تداولت وسائل الإعلام معلومات حول مشروع الأنبوب، مشيرة إلى أن العراق سيتحمل جميع كلف المشروع وبعد مرور20 سنة سوف تعود ملكية الخط والمصفى إلى الأردن.