تزامنا مع عاشوراء.. الصابئة المندائيون يلغون الاحتفال بعيدهم الكبير

قرر مجلس شؤون طائفة الصابئة المندائيين، اليوم الاثنين، إلغاء الاحتفال بعيدهم الكبير تضمانا مع ذكرى العاشر من شهر محرم.

وقال رئيس المجلس سليم ضامن عودة، في بيان إنه "تضامنا مع ذكرى العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين وال بيته الاطهار واصحابه الأبرار، قرر مجلس شؤون طائفة الصابئة المندائيين في سوق الشيوخ إلغاء الاحتفالات الخاصة بمناسبة العيد الكبير ( دهوا ربا )".

وأضاف عودة، "قررنا الاقتصار على أحياء المراسم الدينية (الصبغة والصلاة الجماعية) وبهذه المناسبة نتضرع إلى الحي العظيم ان يعم الخير والسعادة في ربوع عراقنا الحبيب وجميع ارجاء المعمورة" .