رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لحضور افتتاح اولمبياد باريس

تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ لحضور حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية المزمع انطلاقها الاسبوع المقبل في باريس.

و استقبل الرئيس في قصر بغداد، اليوم الاثنين رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن ، الذي سلّمه الدعوة لحضور حفل افتتاح الاولمبياد.

واكد الرئيس، خلال اللقاء، اهمية توفير جميع سبل ومستلزمات النجاح للرياضيين العراقيين المشاركين في الاولمبياد، داعياً الى بذل اقصى جهدٍ ممكن لتحقيق نتائج ايجابية ترفع اسم العراق عالياً في هذا المحفل الدولي.

من جانبه، قدّم الدكتور عقيل مفتن عرضاً لآخر استعدادات رياضيينا قبل الدخول في منافسات الاولمبياد، مثمناً اهتمام الرئيس ودعمه المتواصل للرياضيين والحركة الرياضية