رئيس مجلس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل تزامنا مع العاشر من محرم

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء المقبل ، 17/7/2024 في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة ، تزامنًا مع العاشر من محرم الحرام ، ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان :" ان التعطيل جاء استنادًا الى احكام المادة (1/ اولًا/ ج) من قانون العطلات الرسمية (12 لسنة 2024)".

واشارت الى :" ان التوجيه جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، المنعقدة في 14/4/2024".