وزير الداخلية يزور معمل الالبسة لمنتسبي قوى الأمن الداخلي

زار وزير الداخلية عبد الامير الشمري، معمل الالبسة لمنتسبي الامن الداخلي، الذي تعاقد عليه صندوق شهداء الشرطة.

واطلع وزير الداخلية خلال الزيارة ، بحسب بيان للوزارة، على آلية العمل ونوعية الأقمشة والطاقة الانتاجية للمعمل، مشدداً على ادامة المعدات وتكثيف الجهود من اجل الوصول الى الهدف المنشود من انشاء هذا المفصل المستحدث في وزارة الداخلية.

وعقد الشمري اجتماعاً مع ادارة المعمل، موجهاً بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل والارتقاء به.

كما التقىبعدد من العاملين واستمع الى طلباتهم وتبادل الحديث معهم لمعرفة احتياجاتهم