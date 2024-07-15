القاضي زيدان يبحث المقترحات القانونية المتعلقة بعمل مجلس محافظة صلاح الدين

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (15 تموز 2024) المقترحات القانونية المتعلقة بعمل مجلس محافظة صلاح الدين مع رئيسه.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان،، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاثنين الموافق 15/7/2024، رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل عبد السلام ونائبه محمد حسن".

وأضاف ان "القاضي زيدان بحث معهم المقترحات القانونية التي تخص عمل المجلس والتعاون مع القضاء في المحافظة".