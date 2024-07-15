عمليات بغداد تضبط مخزن اعلاف يستخدم لخزن ادوية بجانب الكرخ

اغلقت قيادة عمليات بغداد مخزن اعلاف ، ضبطت بداخله ادوية غير رسمية ومخالفة لشروط وضوابط وزارة الصحة قرب جسر المصابيح/سريع التاجي بجانب الكرخ.

وذكرت القيادة في بيان :" ان قوات الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية استمرت بتنفيذها واجبات تأمين الحماية والإسناد لمفارز (مكافحة الجريمة المنظمة، شعبة الرقابة الصحية/وزارة الصحة)، حيث تم ضبط مخزن "اعلاف" يستخدم لخزن الادوية بصور غيرة اصولية ومخالفة لشروط وضوابط وزارة الصحة، حيث تم غلق المخزن واعتقال ثلاثة مخالفين من (أصحابه) بالقرب من جسر المصابيح/سريع التاجي بجانب الكرخ.

واوضحت :" ان هذه الواجبات تأتي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وملاحقة أصحاب الكسب غير المشروع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".