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رئيس الاتحاد البرلماني العربي يطالب بأدانة العدوان على العراق


دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، دول العالم إلى التفكير في انشاء نظام دولي جديد يتم اقراره يكون اكثر عدالة، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وبروز تحديات جديدة تستوجب إعادة النظر في بعض السياسات والاستراتيجيات خدمة للقضايا والمصالح المشتركة، معرباً عن دعم العراق، لحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على القرارات الدولية ذات الصلة، والحاجة الملحة لإطلاق عملية سياسية جديدة تعيد الأطراف الدولية المعنية الى طاولة الحوار واعتماد مسار يمنح الامل مجدداً للشعب الفلسطيني.

وأوضح المندلاوي خلال كلمة القاها اليوم الخميس، في الجلسة العامة الرابعة عشر للجمعية البرلمانية الاسيوية، والتي تعقد اعمالها في العاصمة الاذربيجانية باكو، ان العراق سعى الى صياغة رؤية موحدة كإطار وخارطة طريق لمشروع وطني يسمح بدمج خصوصية العراق مع غايات وأهداف التنمية المستدامة في اجندة عام (2030)، والتي تتضمن (انسان مُتمَكن في بلدٍ آمن، ومُجتمع مُوحد، وإقتصاد مُتنوع، وبيئة مُستدامة، وعدالة وحُكم رشيد)، كما عمل العراق على اطلاق مشروع (طريق التنمية)، ليوفر ممراً اقتصادياً آمنا للبضائع والخدمات من آسيا إلى أوروبا مرورا بتركيا، مشيراً إلى اهمية تعزيز التكاتف والتعاون الإقليمي بين بلدان القارة الاسيوية لإرساء الأمن والاستقرار فيها وفي العالم، وتحقيق تنمية مستدامة تليق بشعوب المنطقة.

وشدّد رئيس الوفد العراقي النيابي على أن المسؤولية التي تقع على عاتق دول العالم اجمع دون استثناء تكمن بمعالجة الوضع المتأزم في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وتداعيات العدوان في لبنان واليمن والعراق وكل دول المنطقة، وخطورة ان تمتد اثاره على بلداننا والعالم بأسره بالشكل الذي لا يمكن السيطرة عليه، فيما بين ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تقيم وزناً لهيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي، وان على الدول الداعمة لهذا الكيان الغاصب التوقف عن مواصلة دعمها له إمتثالا لرغبة شعوبها الحرة التي لم تتوان وبشكل يومي عن نصرة الشعب الفلسطيني.

وطالب رئيس الاتحاد البرلماني العربي، برفض وادانة العدوان المتكرر على بلدان المنطقة ولاسيما العراق وسوريا واليمن ولبنان، وإيقاف العدوان على قطاع غزة والعمل المشترك لتثبيت سيادة القانون والشرعية الدولية.

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