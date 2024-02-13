رئيس هيئة النزاهة: التعاون الدولي في ملف الاسترداد يُقوِّضُ أركان الفساد ويحصر الفاسدين بزوايا ضيّـقةٍ

اكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون ان التعاون الدولي في ملف الاسترداد يُقوِّضُ أركان الفساد ويحصر الفاسدين بزوايا ضيّـقةٍ.

وذكرت الهيئة في بيان ان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة شدد على ضرورة تكاتف جهود جميع الدول في مجال مُكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه واستعادة العائدات المُتحصّلة منه، مُؤكّداً أنَّ نجاح التعاون الدوليّ في هذا الملفّ يُقوِّضُ أركانَ الفساد ويحصر الفاسدين بزوايا ضيّـقةٍ.

واشاد "القاضي حيدر حنون خلال لقائه وزير العدل الإماراتي عبد الله بن سلطان النعيمي، بتعاون دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة مع جمهوريَّة العراق في مجال مُكافحة الفساد واسترداد الأموال المُهرَّبــة وتسليـم المُدانيـن، داعياً بقيَّة الدول الى أن تحذو حذوهـا، وأن تشرع بمنع الملاذات الآمنة للفاسدين وللأموال التي تمثل مُتحصّلات فسادٍ.

واضاف البيان" انه نوَّه بإبرام هيئة النزاهة الاتحاديَّة وديوان المُحـاسبـة في الإمارات مُذكَّرة تفاهمٍ؛ لتـرسيـخ وتعزيز التعاون، وتنمية وتحسين أنظمة وسياسات منع الفساد ومُكافحته بين الطرفين، واصفاً تمتين العلاقات بين الدول العربيَّة الشقيقة بالمُهمّ الذي يسـهم في تنمــية تلك البلدان وتقـدُّمها وازدهـارها، ومُواجهة المخاطـر المُحدقـة بها، مُوجّهاً دعوةً لوزير العدل الإماراتيّ لزيارة العراق.

من جانبه، أوضــح وزير العدل الإماراتيِّ (عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي) أنَّ بلاده تنظر في طلبات الاسترداد المُقدَّمة من الجانب العراقيّ باهتمام عالٍ ومُتابعة مُستمرَّةٍ، وتشرع بإجرءات التسليم فور وصولها، والنظر فيها بمهنيَّةٍ بعيداً عن التعقيد أو التسويف، مُشيراً إلى أنَّ الإمارات تدعم الحكومة العراقيَّة بقوَّةٍ؛ لما فيه من مصلحةٍ للعراق وشعبه الشقيق، مُؤكّداً تلبية الدعوة لزيارة العراق قريباً.