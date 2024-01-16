النائب كاظم الطوكي : لا تقدموا شخصية طائفية لرئاسة البرلمان

وجه عضو مجلس النواب، كاظم الطوكي، اليوم الثلاثاء، طلباً الى القوى السنية بشأن شخصية المرشح لرئاسة البرلمان، فيما اكد أن مجلس النواب لا يحتاج الى شخصية "جدلية".

وقال الطوكي، في حديث ل / المعلومة /، إن "الكتل والأحزاب المتواجدة داخل مجلس النواب جميعها ملتزمة بالاتفاقات السياسية"، مبيناً ان "النواب المستقلين لاسيما الذين يملكون استقلالا عن كتلهم، ينظرون الى الشخصية المعتدلة، التي تستطيع تمثيل منصب رئيس مجلس النواب، بصورة جيدة".

وأضاف، أن "الشخصية التي تريد الظفر بمنصب رئيس البرلمان، لابد أن تكون وسطية وقادرة على إنهاء الازمات التي تمر بها العملية السياسية، وتعلن دعمها للحكومة"، مردفاً بالقول: "البرلمان لا يحتاج الى شخصية متناقضة وقلقة".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "العراق لا يحتاج لمشكلات سياسية جديدة، وهو ما يفرض قدوم شخصية معتدلة"، مطالباً القوى السنية بـ"تقديم شخصية وسطية ليست طائفية ولا عنصرية، وغير مرتبطة بأجندة خارجية".

وفي وقت سابق، اتهم احدى الشخصيات العشائرية المقربة من حزب تقدم في محافظة الانبار، الاثنين، الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي بالإذعان الى تعليمات ووصايا الشركة الصهيونية في الية ترشيح شخصية مثيرة للجدل لرئاسة مجلس النواب.

وتدور حول مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، الكثير من الاتهامات لاسيما بعد انتشار مقاطع فيديوية له وهو يمجد المقبور صدام بالإضافة الى حضوره بساحات (الذل) في الانبار عام 2014، وسب وشتم القوى السياسية الشيعية.