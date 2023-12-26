برلماني سابق: حكومة الإقليم فشلت في الإدارة وعلى المركزية التدخل

انتقد عضو مجلس النواب السابق، غالب محمد، الثلاثاء، قرار حكومة كردستان بالادخار الاجباري لرواتب الموظفين، فيما أكد ان حكومة الإقليم فشلت في إدارة العديد من الملفات العالقة مع المركز.

وقال محمد، في حديث ل/المعلومة /، إن "جميع الموظفين لا يعلمون هل يستلمون رواتبهم للشهر المقبل أم لا"، مشيرا الى ان "الحكومة المتواجدة غير شرعية بعد توقف عمل القضاء ومجلس النواب فيها".

وتابع، انه "لا يوجد أي حل الى ازمة رواتب موظفي الإقليم غير توطين رواتبهم بصورة مباشرة من الحكومة المركزية"، لافتا الى ان "حكومة المركز تمتلك جميع الصلاحيات القانونية والدستورية لانهاء هذا الملف".

وأردف محمد خلال حديثه: ان "جميع موظفي الإقليم مع ابعاد حكومة الإقليم عن تسليم الرواتب بعد الاضراب الذي شمل العديد من المؤسسات الحكومية والنقابات العاملة في كردستان"، مؤكد ان "حكومة الإقليم فشلت في إدارة العديد من الملفات العالقة مع المركز".

ويؤكد مراقبون أن حكومة كردستان مستمرة بالامتناع عن أداء واجباتها من خلال التنصل عن تسليم رواتب موظفي الإقليم بذريعة عدم ارسالها من الحكومة المركزية، في حين انها مازالت مستمرة بالاستحواذ على أموال تصدير النفط بطرق غير شرعية، فضلا عن إيرادات المنافذ الحدودية، وبالرغم من ارسال الحكومة الاتحادية اكثر من 4 تريليون دينار عراقي على شكل دفعات في الفترة السابقة.