"النجباء" تطالب الحكومة العراقية بإجراءات "رادعة" ازاء الهجمات الأمريكية

أكدت حركة "النجباء" المنضوية في الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، مقتل أحد عناصرها بالقصف الأمريكي الذي استهدف مركز محافظة بابل، مطالبة الحكومة العراقية بإجراءات "رادعة لمثل هكذا أعمال عدائية".

وقالت الحركة في بيان اليوم، "إننا نطالب وبشدة الحكومة والقوى السياسية العراقية بتحمل مسؤوليتها والقيام بواجباتها، وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراج قوات الاحتلال من ارض العراق كافة إضافة إلى اجراءات أُخرى تكون رادعة لمثل هكذا أعمال، وضامنة لعدم تكرارها".

وأضاف البيان "أن المقاومة الاسلامية ماضية في تنفيذ العمليات الجهادية حتى خروج آخر جندي محتل من أرض العراق".

ونددت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، بالقصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مقرات لفصائل منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي مما أسفر عن استشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بجروح بينهم مدنيون، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في مدينة اربيل مما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف الجيش الأمريكي.