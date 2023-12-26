بعد استشهاد \"رفيق الشهيد القائد سليماني\".. العامري يوجه رسالة للشعوب الإسلامية والعربية

نتقدم بخالص التعازي وبالغ المواساة الى الشعب الإيراني المسلم الشقيق، والى الإمام السيد علي الخامنئي "دام ظله الوارف"، والى الأخوة الأجلّاء في حرس الثورة، بإستشهاد العميد رضي موسوي كبير المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، إثر عملٍ إرهابي صهيوني بغيض.

كما نؤكد شجبنا وإستنكارنا لإستمرار الأعمال الوحشية الصهيونية في غزة وجنوب لبنان وسوريا، والصمت الحكومي العربي المطبق تجاهها.

مجددين مطالبتنا للشعوب الإسلامية والعربية الحرة لإتخاذ مواقف عملية لوقف العدوان، والوقوف الحقيقي بجانب الشعب الفلسطيني المقاوم، وإيقاف حرب الإبادة تجاه أهلنا في غزة العزيزة.

المجد والخلود للشهداء الأبرار، والخزي والعار للقتلة الصهاينة.