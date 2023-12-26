الكويتي المختطف في الأنبار برفقة آخر سعودي!

صرّح مصدر دبلوماسي كويتي اليوم الإثنين، أن الجهود الدبلوماسية مستمرة لكشف مصير المواطن المختطف في مدينة الأنبار بالعراق.

وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة القبس الكويتية، أن المواطن تم اختطافه وبرفقته شخص سعودي في إحدى المناطق النائية بمحافظة الأنبار، وأشار إلى أن قوات من الجيش والشرطة في العراق تواصل تمشيط منطقة الإختطاف، وقد عثرت على آثار إطلاق نار كثيف قرب سيارة المواطن ومرافقه والتي أحرقتها مجموعة مسلحة قبيل اختطافهما واقتيادهما إلى منطقة مجهولة.

وأوضح المصدر أن المواطن ومرافقه غادرا الكويت بالسيارة قبل أيام في رحلة صيد، موضحاً أن دوافع جريمة اختطافهما لا تزال مجهولة حتى الآن، مؤكدا استمرار التنسيق الدبلوماسي المكثف مع الجانب العراقي لضمان سلامتهما.

وأتصل وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم الاثنين هاتفياً مع نظيره العراقي فؤاد حسين، لمعرفة ملابسات اختفاء المواطن الكويتي في محافظة الأنبار.

وفي بيان لها، أكدت الخارجية الكويتية أن وزير خارجية العراق أبدى إهتماماً وحرصاً كبيرين لمعرفة مصير المواطن، مشيراً إلى أن السلطات العراقية تجري حاليا، وعلى أعلى المستويات، تحقيقا بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء.

وأضاف وزير الخارجية الكويتي أن الوزارة تتابع عن كثب مع سفارة دولة الكويت لدى العراق ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته.

وفي السياق ذاته ونقلاً عن مصدر أمني، تم إحباط محاولة داعشية لإختطاف كويتيين تم إستهدافهم من قبل عصابات داعش بنيران كثيفة بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.