الدفاع النيابية تحدد "الرادع الوحيد" لإيقاف الاعتداءات التركية وتوجه طلباً

عدت لجنة الدفاع والامن النيابية، اليوم الاثنين، الاعتداءات التركية على شمال العراق "خرقاً واضحاً" لسيادة البلد، وفيما بينت "الرادع الوحيد" لهجمات أنقرة، وجهت طلباً لمجلس الامن الدولي.

وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، في حديث ل/ المعلومة /، إن "القوات التركية دائما ما تستبيح شمال العراق في الوقت الذي تكون سياسة البلد واضحة تجاه دول الجوار، والتأكيد مررا وتكررا على عدم استخدام الأراضي العراقية للتجاوز على هذه البلدان".

وأضاف، أن "تركيا بين الحين والأخر تخرق السيادة العراق من خلال شن هجمات برية، ومرة أخرى تستخدم الطائرات المسيرة، بالاضافة الى القصف المدفعي"، مؤكداً "ضرورة وجود تحرك دولي عن طريق الدبلوماسية العراقية لإيقاف هكذا عمليات".

وأوضح عضو لجنة الدفاع، أن "العراق اتفق سابقا مع إيران على نزع سلاح الجهات المناوئة لطهران في شمال البلد، وتم تسليم السلاح الثقيل الى الحكومتين الاتحادية والإقليم، في الوقت الذي شددنا فيه على تكرار الاتفاق مع الجانب التركي، الإ أن هذا الأمر لم يحصل".

وبين البنداوي، أن "الاعتداءات التركية ستضل مستمرة، مالم يكن هناك اتفاقا ورادعاً لهذه القوات وعدم تنفيذ اي هجوم"، لافتاً الى أن "القيام بهكذا عمليات يعتبرا خرقاً واضحاً للسيادة العراقية، لم ولن نسمح به".

وتتواصل الهجمات التركية على مناطق شمال العراق وسوريا، بالطائرات الحربية والمسيرة، منذ 5 أيام دون انقطاع، بعد مقتل 12 جندياً من جيشها، وفق ما أعلنت عنه وزارة الدفاع التركية.