الأخبار

طف الحُسين مدرسة الأحرار


انتصار حميد ||

 

حُسينٌ سارَ في ركبِ المنونِ ............... ولم يأبَ لخوفِ أو حتوفِ 

وحيداً للمنايا قد تبارى     ................... فجالت كل أروقة الصنوفِ

فما نزغَ المرادُ ولا تدنى  ................... تفاخر عند صلصلة السيوفِ

فكان النصرُ فيه مداد خلدٍ ................. تعلى فوق قاطبة السقوفِ

فيا سر المقاصد حيثُ كانت ................ ولا زالت تجودُ على الحروفِ

وقالَ الحقُ فيه قولَ صدقِ ................. تجلى عندَ واقعةِ الطفوفِ

الحسين ( عليه السلام) مدرسة من تعاليمها أن الضعف لا يعيق المظلوم من مقاومة الظالمين، مهما بلغوا من عدةٍ وعدد، وأن قيمة الإنسان في الحياة، تساوي ما يرخصهُ ويبذلهُ في سبيل الله، والإنسانية لا تسعد دون أن تتحلى بالفضائل والمكارم. هذهِ التعاليم كُتبت بالدماء الزكية، وبالدموع النقية، وبالنفوس الطاهرة البريئة. 

الثورة الحسينية : ثورة عالمية شاملة، أطاحت بالرجس والمرجفين الطغاة، المتناصرين لنشر الالحادية ... في أي عهد وبأي أسلوب وتقرير كان من نوعه، فإن من أهم الأسباب التي دعت الأمام (عليه السلام) للقيام بهذه الثورة هي:

·       تفشي أنواع الإجرامات، وهتك الشعائر الأسلامية، بقيادة الفاجر يزيد وعملائه وجلاوزته.

·       وجود رجال أدعياء يطعنون الإسلام في مبادئه وعقائده، فيزيد ملحد، ولا يعتقد بالإسلام.

وقيامهِ بهذه النهضة مصداق لقولهِ (عليه السلام) حينما قال: (والله أني لم أخرُج آشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت من أجل الإصلاح في أمة جدي محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر...............).

لقد كتب أبو الشهداء (عليه السلام) التضحية على نور الحق اللامع، وكتب سطور المجد، وطالب بالحرية. أن الحسين (عليه السلام) لا يذكر بالحزن الممض وحده، فأن ذكرى عاشوراء ليست مجرد ذكرى تبعث الألم والحزن واللوعة فقط، بل هي تجسيد لشجرة الحرية التي غرسها الأمام الحسين (عليه السلام) بدمائه، وأثمرت خير الثمار، إلا وهي ثمار العقيدة والمبدأ، مبدأ التضامن بين طبقات الأمة على أختلاف طبقاتها وأجناسها، مبدأ الأخوة والمحبة، مبدأ السعي واليقظة.

ومن يتصفح التاريخ الإسلامي يلتمس تلك المنزلة والقداسة، فلقد أعطى سيد الشهداء (عليه السلام) لشباب العالم وشيوخ الأمم دروساً بليغة في النضال، والحرية، والدفاع عن شرف النفس، والصراع بين الحق والباطل، وأن الظلم يندحر، والعدالة تنتصر، والحق يعلو ولا يعلى عليه.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يؤكد سياسة التوازن في المنطقة
القبض على تاجر مخدرات في الأنبار
زيدان يؤكد استقلالية السلطة القضائية بموجب الدستور.
طف الحُسين مدرسة الأحرار
اجتماع أمني يناقش حصر السلاح بيد الدولة
المالية النيابية : هذه نتائج الاجتماع مع محافظ البنك المركزي حول " سعر صرف الدولار "
رئيس الوزراء: الإساءة للقرآن الكريم لا تمثل اي قيمة لحرية التعبير وتؤسس للكراهية
بدء المباحثات الرسمية لاجتماعات اللجنة العراقية الأردنية المشتركة
وزير النفط يبحث مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها
النزاهة تحبط محاولة صرف 900 مليون دينار بمعاملات وهمية وتكشف خروقات بتوزيع الاراضي في صلاح الدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك