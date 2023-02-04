نائب.. السوداني ينوي تخفيض الدولار الى 1350 دينار للسيطرة على السوق

كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، عن طرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “فكرة” بيع الدولار الأمريكي للتجار والمستثمرين بمبلغ 1350 دينار عراقي للسيطرة على السوق واستقرار سعر الصرف، مشيرة الى مناقشة هذه الفكرة في مجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي ان “التجار والمستثمرين بحاجة إلى الدولار، وعند ذهابهم إلى المصارف يجب أن يكون لهم سعراً مختلفاً عن السعر الرسمي”، معتبرا انه “ينبغي أن يكون هناك سعر حكومي جاد للمستثمرين”.

وأضاف إن “السعر الرسمي الحالي 1470 دينار للدولار الواحد، إلا أن الإقبال على الدولار قليل ويجب أن يكون هناك سعر ثابت للتجار والمستثمرين مختلف لزيادة الإقبال على الدولار”، مشيرا إلى أن “السعر يجب ان يكون بسعر 1350 دينار الدولار الواحد، بهذه النتيجة فإن الكل سيتوجه إلى المصارف لشراء الدولار”.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية، ان “بيع الدولار الواحد بـ 1350 دينار فكرة متداولة، وليس مقترحاً، وقد ناقشها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في اجتماع مجلس الوزراء، وقد وافق محافظ البنك المركزي على الفكرة”.

وأعلن البنك المركزي العراقي أمس الجمعة أن الخزانة الأمريكية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق “الأهداف المشتركة”، والاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري، وذلك عقب اختتام محافظ البنك المركزي علي محسن اسماعيل والوفد المرافق له في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الامريكية براين نيلسون والوفد المرافق له.

وأصدر البنك المركزي العراقي، أمس الجمعة، الحزمة الثانية من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.

وارتفع سعر الدولار مقابل الدينار بشكل غير مسبوق مؤخرا بسبب الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية للحد من تهريب العملة من العراق.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن يوم الأثنين 19 من شهر كانون الثاني، عن الحزمة الاولى من القرارات التي من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي بعد الارتفاع الذي طرأ عليها.