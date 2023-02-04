مداهمة منزل صحفي في دهوك لانتقاده اداء السلطات الحاكمة في كردستان

-داهمت قوة امنية في دهوك منزل مقدم البرامج في قناة “گلي كردستان” فكير محمد، لاعتقاله اثر انتقاده لسياسة واداء الحزب الديمقراطي الحاكم في الاقليم.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن منسقها في الاقليم قوله، ان فكير، وبعد المداهمة اضطر الى ترك منزله والاختباء، مبينا ان الاسايش اتصلت بإدارة القناة، لإبلاغهم ضرورة حضور الصحفي، الى مركز شرطة دهوك، الا انه فضل الهروب على الذهاب الى مركز الشرطة.

يشار الى ان فكير انتقد في الاونة الاخيرة، سياسية السلطة الحاكمة في الاقليم في مواجهات الازمات، لاسيما تعاملها مع تظاهرات المحتجين على تردي الاوضاع في الاونة الاخيرة، واعتقالها العديد من اصحاب الرأي والصحفيين.