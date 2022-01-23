الهايس: لا يمكن تشكيل حكومة دون اشراك الاطار التنسيقي

اكد رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس ، الاحد، ان اي كتلة سياسية ليس باستطاعتها تشكيل حكومة اغلبية وطنية مالم يتم اشراك الاطار التنسيقي فيها وتعد غير فعالة في حال اقصاء اي جهة سياسية .

وقال الهايس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما يشاع عن الاعلان عن تشكيل حكومة اغلبية وطنية بمعزل عن قوى الاطار التنسيقي ما هو الا خطاب غير واقعي ولا يمكن تطبيقه على ارض الواقع لوجود معطيات وتجارب سابقة فشلت في اقصاء اي جهة سياسية “.

واضاف ان” قوى الاطار التنسيقي مازالت فاعلة في الشارع ولها جمهورها ولا يمكن تغيبها من اي جهة كانت ، مبينا ان” الكتل والاحزاب السياسية متفقة جميعا على تشكيل حكومة توافقية كون ان التيار الصدري لا يمكنه المضي قدما في تشكيل حكومة اغلبية وطنية كما يريد بمعزل عن قوى الاطار التنسيقي”.

وأوضح الهايس، ان “اي كتلة سياسية تسعى لتشكيل الكتلة الاكبر عليها ان تتشاور مع قوى الاطار التنسيق واقامة حكومة اغلبية لا يمكن تحقيقها بمعزل عن الاطار والكل يعرف ذالك الا ان ما اثير في الاعلام لا يمثل وجهات النظر المتفق عليها ، مؤكدا استحالة تشكيل حكومة اغلبية وطنية في ظل الظروف التي افرزتها العملية الانتخابية “.