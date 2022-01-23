الحلبوسي يقلل من فاجعة العظيم ويستخدم الفاظا نابية

قلل رئيس مجلس النواب المتوقف عمله قضائيا محمد الحلبوسي، الاحد، من هول فاجعة العظيم التي استشهد اثرها 11 منتسبا من الجيش العراقي، فيما عد المنددين بالمجزرة والمحذرين من عودة الإرهاب بـ”المرتزقة”.

وقال الحلبوسي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”إن “سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد، فقد كانت أحداث ٢٠١٤ درساً بليغاً استوعبه العراقيون جيدا”.

وأضاف الحلبوسي، أن “داعش لن يعود، وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم في عراقٍ سيد آمن مقتدر مزدهر”.

تجدر الإشارة الى ان هذه ثاني تغريدة للحلبوسي لم يتطرق فيها الى الشهداء الذين سقطوا في المجزرة ولم يقدم تعزية او تعاطفا مع أهالي الشهداء.