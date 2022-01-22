ما علاقة الخروج الامريكي بفاجعة العظيم؟.. عضو بالصادقون يوضح

أكد النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان، اليوم السبت، أن حادثة العظيم فاجعة يجب أن لا تمر دون محاسبة كل مقصر وايقاع اقسى العقوبات بحقهم ، مطالبا بإعدام الدواعش في السجون العراقية ردا على جريمة العظيم.

وقال ذيبان في حديث لـ”العهد نيوز” أن “هنالك مسؤوليات قانونية وأخلاقية وإدارية كتبعات لهذه الحادثة ويجب أن لا تمر مرور الكرام دون محاسبة المقصرين”.

وأضاف أن “التراخي الامني والاستخباراتي شجع عناصر داعش على القيام بمثل هذه الأعمال الجبانة إضافة إلى الوجود الأمريكي وتدخله في الملف الأمني.

وأشار إلى أن “أمريكا تحاول إيصال رسالة بأن خروجها من العراق سيساهم بعودة داعش بقوة مرة أخرى ، مشددا على ضرورة الإسراع بإعدام الدواعش في السجون العراقية ردا على جريمة العظيم.