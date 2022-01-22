عشائر العظيم توجه رسالة لبغداد حيال نزيف” الحاوي” وتقدم حلا جذريا

وجهت عشائر ناحية العظيم في محافظة ديالى، السبت، رسالة الى القيادات الامنية والحكومية العليا في بغداد حيال نزيف الحاوي.

وقال الشيخ محمد العبيدي أحد شيوخ العشائر في الناحية في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ازمة حاوي العظيم مستمرة منذ 5 سنوات متواصلة بسبب نشاط الخلايا الارهابية مؤكدا بان مئات الشهداء والجرحى سقطوا بسبب الخروقات المستمرة”.

واضاف العبيدي، ان “حل ازمة حاوي العظيم الامنية تبدا من معالجة ملف وجود 19 قرية مهجورة منذ 2014 والتي استغلها الارهاب كملاذ ومضافات في الاختباء ونقاط انطلاق صوب ديالى”، مبينا انه ” لا يمكن الاستقرار دون مسك القرى المهجورة وبخلافه كل الاجراءات والعمليات لن تؤتي ثمارها وسيبقى نزيف الدم حاضرا”.

واشار الى ان” عشائر ناحية العظيم تساند القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري وقدمت دماء زكية في السنوات الماضية لكن الحلول الامنية يجب ان تاخذ سياقها في حل المشكلة من الجذور في انهاء الفراغات الموجودة ضمن حدود صلاح الدين وتطبيق سينارية اعادة القرى المهجورة مثلما حدث في قاطع العظيم ليعود الاستقرار وتتوقف الخروقات مبينا ان اهالي القرى سوف يمسكون مناطقهم باسناد القوات الامنية وبذلك يشل حركة الارهاب”.

ودعا العبيدي وهو قيادي في الحشد الشعبي القيادات الامنية والحكومية العليا في بغداد الى “الانتباه لخطورة الحاوي وتاثيره الامني على مناطق ديالى والعظيم بشكل مباشر وماحصل يوم امس دليل بان الارهاب يشكل خطر يستدعي حلول تسهم في اجتثاثه وقطع الطريق امام خلاياه الاجرامية التي تحاول العبث بالامن والاستقرار الداخلي”.