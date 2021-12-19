حامد الموسوي: الفصائل جاهزة ولا ثقة للبيانات الحكومية بشان اليوم الموعود

كشف عضو تحالف الفتح، حامد الموسوي، الأحد، بان “الوجود الأمريكي لن ينتهي بسحب القوات القتالية من العراق وهناك محاولات لتثبيته”.

وقال الموسوي، في تصريح ل/المعلومة/، ان “فصائل المقاومة التزمت بالوعود الحكومية بشأن عدم التعرض للاحتلال وانه سينحسب من العراق نهاية العام الجاري بحسب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين”.

ولفت الى ان “البيانات السياسية والامنية التي تطلقها الحكومة مبنية على معلومات أمريكية ولا وجود لاي واقعية لها على الارض كون القواعد مغلقة ولا يسمح للقوات العراقية بدخولها او تسلمها”.

وأشار الى ان “فصائل المقاومة لا تعتمد على أخبار وتقارير الصحف الأجنبية في الصمت عن التواجد الأمريكي وهي مستعدة لليوم المقرر في حال اخل الاحتلال بالاتفاقية ولم يخرج”.

وتتصاعد وتيرة التهديدات لقوات الاحتلال مع قرب موعد تنفيذ اتفاقية الخروج من البلاد، بالمقابل هناك الكثير من التحذيرات التي تطلقها فصائل المقاومة للحكومة بالتفاعل مع الحدث وكشف أخر التطورات بشأن هذا الأمر