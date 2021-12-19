العراق يتحرك دوليا للحد من شبكات الاتجار بالبشر

حذرت وزارة الخارجية، الاحد، من الوضع الانساني الصعب للمتبقين على حدود دول ليتوانيا وبيلاروسيا ولاتيفيا وبولندا، فيما أكد وجود تحركات عالية المستوى بالتعاون مع الدول المعنية للحد من فاعلية شبكات الاتجار بالبشر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” إن “الحكومة بذلت جهودا حثيثة لاجلاء العراقيين الراغبين بالعودة من حدود بيلاروسيا الى بلدهم”،

مبينا ان “التحرك تم من خلال سفارتي جمهورية العراق في موسكو ووارشو، حيث يتم التنسيق وايفاد الوفود القنصلية التي تواصل عملها ميدانيا بتسجيل اسماء الراغبين بالعودة”.

وأضاف الصحاف، أن “الحكومة سيرت خلال شهر واحد (10) رحلات استثنائية لاعادة الراغبين بالعودة طوعا، وتمكنت من اعادة (3817) عراقيا حتى الان”، مشيرا الى أنه “تم منح 518 جواز مرور للذين فقدوا جوازاتهم، اضافة الى تنسيق الدعم الانساني ميدانيا واحترام مبادئ حقوق الانسان وايضاح آلية العمل على اعادتهم طوعا الى العراق”.

ولفت الصحاف الى “اجراء تنسيق عالي المستوى مع شركاء العراق واصدقائه للحد من فاعلية شبكات الاتجار بالبشر التي كانت ضالعة في تهريب اعداد كبيرة من المهاجرين العراقيين”.

وبين ان “الوضع الانساني حساس جدا على طول الشريط الممتد بين بيلاروسيا وليتوانيا ولاتيفيا وبولندا الذي يبلغ طوله (680) كيلومترا وبتضاريس معقدة وخطرة وفي ظروف قاسية ونقص في المؤن الغذائية والصحية مما جعلت هذه العوامل الفئات الهشة من الشيوخ والاطفال والنساء الاكثر تضررا”.