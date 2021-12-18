نائب سابق: الحكومة السبب الرئيس بانتعاش تجارة المخدرات في العراق

اتهم عضو مجلس النواب السابق، عبد الهادي السعداوي، الحكومة بالتقصير بشأن عدم سيطرتها على ملف انتشار المخدرات، لافتا الى انها تمر بفترة ضعف واستسلام شبه كامل في إداراتها للبلاد ما سبب الكثير من المشاكل.

وقال عبد الهادي، في تصريح ل /المعلومة/، أن” رواج تجارة المخدرات في البلاد ووصولها مراحل متقدمة في الانتشار والتهريب بين المحافظات سببه الأول غياب الجهد ألاستخباري للحكومة وضعف سلطتها في تلك المناطق”.

وأضاف، أن” الكميات الكبيرة التي يتم إدخالها إلى العراق ستشكل خطرين الأول اجتماعي والثاني اقتصادي ولغاية ألان لا توجد أي محاسبة للشخصيات المتسببة في هذا الأمر”.

وأشار إلى أن “استمرار الضعف الحكومي في بعض المناطق وتراخي الأجهزة الأمنية المعنية في تطبيق القانون سيزيد من انتشار تلك السموم في البلاد وسيخلف الكثير من المشاكل تضاف إلى المشاكل الحالية”.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن عدم وجود إحصائية رسمية لعدد الكميات المهربة إلى داخل العراق من مادة الكريستال والمخدرات إضافة إلى عدد المتعاطين وأماكن تواجدهم.