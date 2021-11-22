عضو حركة حقوق محسن السعيدي: الكاظمي تخاذل بإخراج القوات الامريكية

بين عضو حركة حقوق محسن السعيدي، الاثنين، ان الكاظمي يمثل أجندات خارجية في العراق وتآمر على بقاء القوات الامريكية تزأمناً مع وقت خروجهم حسب الجدول المتفق عليه.

وقال السعيدي في تصريح ل/ المعلومة /، انه “في الوقت الذي يجب ان يتم خروج القوات الامريكية من العراق حسب الجدول الزمني المتفق عليه يتآمر الكاظمي معهم لبقائهم في العراق”.

وأضاف انه “لا يحق للكاظمي اتخاذ قرار بقاء القوات الامريكية في الوقت الذي ينتظر العراقيون خروجهم من البلد وهو في حكومة تصريف اعمال او منتهية”.

ولفت الى انه” تخاذل مع القوات الامريكية ومثلها داخل العراق تمثيلاً حقيقياً واثبت للشعب انه عميل ومتعاون العدوان ضد الشعب”.

ونقلت مجلة نيوزويك في تقرير ان “نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ، دانا ستراود قد صرحت في وقت سابق إن القوات الأمريكية ستبقى بالعراق لتقديم المشورة والتدريب” بحسب زعمها.