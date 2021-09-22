محلل سياسي : : ضغوطات الحلبوسي والكربولي نجحت بتمييع فساد الهلال الاحمر

اكد المحلل السياسي صباح العكيلي , الثلاثاء , ان لجنة أبو رغيف هيمنت عليها الضغوطات السياسية خاصة الضغوط التي مارسها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب محمد الكربولي في ملف فساد الهلال الأحمر الذي كان يديره جمال الكربولي , مبينا ان الملف اصبح في ادراج الملفات المنسية .

وقال العكيلي في تصريح صحفي , ان ” ملف فساد الهلال الأحمر من اقدم الملفات المعروضة على القضاء واللجان التحقيقية الا ان الضغوطات السياسية هي من تعرقل فتح الملف الذي اداره جمال الكربولي الذي اعلن القبض عليه من قبل لجنة أبو رغيف لكنه مازال غامضا رغم وجود ادلة دامغة بتورط الكربولي بفساد مؤسسة الهلال الأحمر .”

واضاف انه ” حال اعلان القبض على جمال الكربولي من قبل لجنة أبو رغيف قام رئيس البرلمان والنائب محمد الكربولي بالتحرك والضغط على الحكومة واللجنة وقد نجحت مهمتهم في ادراج ملف الكربولي الى جانب الملفات المنسية ” , مشيرا الى ان ” تحرك وضغوط الحلبوسي جاءت لدواعي انتخابية ” .

وطالب العكيلي الحكومة والراي العام والقضاء العراقي بضورة “إعادة تحريك الملف لكونه احد اهم السرقات للمال العام”.

وكان المحلل السياسي هيثم الخزعلي قد اكد في تصريح سابق لـ/ المعلومة / , ان عمل لجنة أبو رغيف اتسم بالمحاباة وهذا ما كنا نحذر منه عند اعلان تشكيلها الى الان وخاصة في قضية جمال الكربولي التي لم نعرف لحد اللحظة اين وصلت نتائج التحقيق وهل مازال تحت قيد التحقيق ام لا.