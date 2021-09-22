الأخبار

محلل سياسي : : ضغوطات الحلبوسي والكربولي نجحت بتمييع فساد الهلال الاحمر


اكد المحلل السياسي صباح العكيلي , الثلاثاء , ان لجنة أبو رغيف هيمنت عليها الضغوطات السياسية خاصة الضغوط التي مارسها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب محمد الكربولي في ملف فساد الهلال الأحمر الذي كان يديره جمال الكربولي , مبينا ان الملف اصبح في ادراج الملفات المنسية .

وقال العكيلي في تصريح صحفي , ان ” ملف فساد الهلال الأحمر من اقدم الملفات المعروضة على القضاء واللجان التحقيقية الا ان الضغوطات السياسية هي من تعرقل فتح الملف الذي اداره جمال الكربولي الذي اعلن القبض عليه من قبل لجنة أبو رغيف لكنه مازال غامضا رغم وجود ادلة دامغة بتورط الكربولي بفساد مؤسسة الهلال الأحمر .”

واضاف انه ” حال اعلان القبض على جمال الكربولي من قبل لجنة أبو رغيف قام رئيس البرلمان والنائب محمد الكربولي بالتحرك والضغط على الحكومة واللجنة وقد نجحت مهمتهم في ادراج ملف الكربولي الى جانب الملفات المنسية ” , مشيرا الى ان ” تحرك وضغوط الحلبوسي جاءت لدواعي انتخابية ” .

وطالب العكيلي الحكومة والراي العام والقضاء العراقي بضورة “إعادة تحريك الملف لكونه احد اهم السرقات للمال العام”.

وكان المحلل السياسي هيثم الخزعلي قد اكد في تصريح سابق لـ/ المعلومة / , ان عمل لجنة أبو رغيف اتسم بالمحاباة وهذا ما كنا نحذر منه عند اعلان تشكيلها الى الان وخاصة في قضية جمال الكربولي التي لم نعرف لحد اللحظة اين وصلت نتائج التحقيق وهل مازال تحت قيد التحقيق ام لا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضبط 9 كيلو من المخدرات بين الحد العراقي الاردني
الشيخ جلال الدين الصغير : المجرب لا يجرب.. ما الذي تعنيه هذه العبارة؟
طائرات القوة الجوية العراقية تستهدف اوكارا لداعش الارهابي في كركوك
محلل سياسي : : ضغوطات الحلبوسي والكربولي نجحت بتمييع فساد الهلال الاحمر
اعتقال 6 أشخاص مزقو صور المرشحين في الرمادي
النائب المستقل باسم خشان : محاولة تحسين صورة الكاظمي قبل الانتخابات بائسة وفاشلة
رفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين كبار في الكويت للتحقيق بشبهات فساد
الاتحادية تعثر على قنابر هاون وعبوات ناسفة في كركوك
الشيخ جلال الدين الصغير : هل لدى اهل الاختصاص اجابة لقصة وباء كورونا مع زيارات الامام الحسين ع؟
تدمير 6 اوكار ونفق واحزمة ناسفة في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : اذا سحبت الولايات المتحده قواتها من المانيا تحت ضغط.. او على الاقل بدء الحديث عن هذا الانسحاب ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض ومركز ثقل العالم ينتقل الى الشرق
رسول حسن نجم : العمل بهذا المشروع مهم جدا لتعجيل الاتحاد بين الدول العربيه ولكنه بمنظارنا طويل جدا اما مسألة تعجيل ...
الموضوع :
حُكَّام العَرَب هُم مَن كَرسوا خريطَة سايس بيكو وهويتهم
رسول حسن نجم : حفظ الله لبنان ومقاومتها واهلها من كل شر وسوء. ...
الموضوع :
أيها البَطرَك ماذا تريد؟ نحنُ لا نريد أن نركع للصهاينة
رسول حسن نجم : في الثمانينات وفي قمة الصراع بين الاستكبار العالمي( الذي ناب عنه الطاغيه المقبور) والجمهوريه الاسلاميه التي لم ...
الموضوع :
المجلس الأعلى يلتفت الى نفسه وتاريخه..!
رسول حسن نجم : بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه تشكل مجلس الامن من الدول المنتصره(الخمسه دائمة العضويه ولها حق نقض اي ...
الموضوع :
الأمر ليس مستغربا يا شارب بول البعير
رسول حسن نجم : عند فتحي لموقع براثا وقراءتي لعناوين المقالات دائما تقع عيني على عنوان تترائى لي صورة مازن البعيجي ...
الموضوع :
لا تنتخب إلا ببصيرة!
رسول حسن نجم : لايوجد شيعي يحمل فكر اهل البيت ع يؤمن بالقوميه او الطائفيه او غيرها من الاهواء والعراقيل التي ...
الموضوع :
الإشتراك العاطفي..
احمد زكريا : في كل عهد يوجد مستفيد. والمستفيد دوما يطبل لنظامه. في النازية وفي الشيوعية وفي البعثية وفي القومجية ...
الموضوع :
العراقيون صمموا وعزموا على التغيير والتجديد من خلال الانتخابات
محمد النجدي : اعتقد ان الخبر فيه تضخيم للقدرات الاستخباريه ، وهل تعتقدون انه لا يوجد عملاء مدربين بمهارات عاليه ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن اغتيال الشهيد فخري زاده
قهر : والخسائر والتكلفة الى حيث اين دراسة الجدوى التي اعتمدت قبل ذلك ؟ ...
الموضوع :
توضيح من التربية لقرار مجلس الوزراء بشأن "الأدبي والعلمي"
فيسبوك